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Спорт

16:29

Петр Иванов стал президентом ВФЛА

спорт

Фото: vk.com/sborbeg

Генеральный директор дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали" был избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу федерации.

"Господин Иванов набрал 56 голосов и стал президентом ВФЛА", – сообщили в пресс-службе.

Ранее эту должность занимал Евгений Юрченко. Он был избран главой федерации 28 февраля 2020 года и ушел в отставку 13 июля. Однако, как сообщалось, Юрченко продолжил исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.

Петр Иванов родился в 1970 году, является главой АО "Скоростные магистрали" с сентября 2020 года. В 2005-2006 годах работал замглавы департамента транспорта и связи Москвы, в 2006–2013 годах был гендиректором ГУП "Мосгортранс", с 2013 года по 2016 год занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Евгений Юрченко ушел с поста президента ВФЛА

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