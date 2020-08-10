Юрченко продолжит исполнять обязанность президента ВФЛА до 30 ноября

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Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики до 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в этот день состоятся выборы нового главы организации.

13 июля Юрченко покинул пост президента ВФЛА. Он поблагодарил всех специалистов, с которым он работал недолгий, но очень сложный период.

Евгений Юрченко был избран главой федерации 28 февраля. Он был единственным кандидатом на данный пост.

С 29 июля обязанности президента ВФЛА исполнял его заместитель Алексей Плотников.

В ноябре 2015 года федерацию лишили членства в World Athletics в связи с нарушениями антидопингового законодательства. В марте 2020 года ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов за данные нарушения.

Глава министерства спорта России Олег Матицын заявил, что наложенная денежная санкция будет ликвидирована до 15 августа.