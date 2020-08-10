Юрченко продолжит исполнять обязанность президента ВФЛА до 30 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики до 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что в этот день состоятся выборы нового главы организации.
13 июля Юрченко покинул пост президента ВФЛА. Он поблагодарил всех специалистов, с которым он работал недолгий, но очень сложный период.
Евгений Юрченко был избран главой федерации 28 февраля. Он был единственным кандидатом на данный пост.
С 29 июля обязанности президента ВФЛА исполнял его заместитель Алексей Плотников.
В ноябре 2015 года федерацию лишили членства в World Athletics в связи с нарушениями антидопингового законодательства. В марте 2020 года ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов за данные нарушения.
Глава министерства спорта России Олег Матицын заявил, что наложенная денежная санкция будет ликвидирована до 15 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: