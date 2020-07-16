Плотников будет исполнять обязанности президента ВФЛА с июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Алексей Плотников будет исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с 29 июля, сообщается на сайте федерации.
16 июля состоялось заседание президиума ВФЛА. Президиум поручил вице-президенту Станиславу Бирюкову в срок до 22 июля проработать календарь ВФЛА с учетом требований региональных подразделений Роспотребнадзора и текущей эпидемиологической ситуации в регионах.
Плотников доложил членам президиума о ситуации, связанной с выплатой спортсменам призовых за участие в турнире "Русская зима 2020" и компенсацией расходов спортсменов за заявки на получение нейтрального статуса. За счет бюджета Олимпийского комитета России средства адресно направят спортсменам.
Президент ВФЛА Евгений Юрченко уходит со своего поста, который он занимал с 28 февраля. Он был единственным кандидатом на пост.
Прежде его занимал Дмитрий Шляхтин, сложивший полномочия в связи с делом о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что должностные лица ВФЛА предоставляли ложные объяснения и поддельные документы в AIU, чтобы объяснить пропуск Лысенко допинг-контроля.
ВФЛА в 2015 году временно лишили членства в World Athletics из-за допинговых нарушений, она до сих пор не восстановлена в правах. В феврале 2020-го президиум ВФЛА подал в отставку.
В марте World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за допущенные прежним руководством организации нарушения. Там заявили, что российские легкоатлеты смогут выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом только после погашения штрафа к 1 июля.
2 июля World Athletics подтвердила, что этого не произошло. Общая сумма выплаты должна составить 6,31 миллиона долларов.
Евгений Юрченко ушел с поста президента ВФЛА
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