Минспорт РФ гарантировал оплату штрафа ВФЛА

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Министерство спорта Российской Федерации гарантировало, что штраф Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет оплачен в срок до 15 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я направил соответствующее письмо в адрес международной федерации легкой атлетики. Я считаю, что это уже гарантия", – сообщил руководитель ведомства Олег Матицын.
13 июля стало известно об уходе Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики. До выбора нового руководителя организацию возглавляет Алексей Плотников.
В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за допущенные прежним руководством организации нарушения.
Ранее в 2015 году ВФЛА также лишили членства в World Athletics. Статус федерации по-прежнему не восстановлен.
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