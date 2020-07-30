Минспорт РФ гарантировал оплату штрафа ВФЛА

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министерство спорта Российской Федерации гарантировало, что штраф Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет оплачен в срок до 15 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я направил соответствующее письмо в адрес международной федерации легкой атлетики. Я считаю, что это уже гарантия", – сообщил руководитель ведомства Олег Матицын.

13 июля стало известно об уходе Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики. До выбора нового руководителя организацию возглавляет Алексей Плотников.

В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за допущенные прежним руководством организации нарушения.

Ранее в 2015 году ВФЛА также лишили членства в World Athletics. Статус федерации по-прежнему не восстановлен.

