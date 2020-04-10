Прошедшие в РФ международные старты надо учесть в CAS – Минспорт

Фото: Агентство "Москва"

Прошедшие в России крупные международные соревнования должны учитываться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ходе рассмотрения дела о дисквалификации российского спорта за допинг-преступления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матицына.

"Лидеры МОК и WADA, судьи должны понять, что сегодня мы живем в других реалиях. И этот кризис, который создался в том числе во взаимоотношениях, обязан прийти к какому-то завершению, нужно перевернуть страницу. Самое главное – обеспечить будущее "чистому" спорту, при этом Россию следует воспринимать как надежного партнера", – заявил глава ведомства.

Матицын также отметил, что за последние 10 лет ни одна страна не приняла столько крупных турниров, как РФ. Он подчеркнул, что все участники процесса в CAS должны найти оптимальное решение, которое позволит сохранить олимпийское движение в целом.

По словам главы Минспорта, Россия готова сотрудничать с мировым сообществом и проводить на территории страны международные соревнования.

В начале февраля в России отреагировали на запрос WADA о публичных слушаниях по спору с РУСАДА. По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, данный формат позволит РФ публично высказать аргументы в свою защиту.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял единогласное решение, по которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях. В частности, речь шла и об Олимпиаде, и Паралимпиаде. Срок отстранения – на 4 года.

