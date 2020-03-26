Троих бегунов из РФ дисквалифицировали за сотрудничество с ранее отстраненным тренером

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вызвано тем, что спортсмены сотрудничали с ранее пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным. В общероссийских антидопинговых правилах это классифицируется как "Запрещенное сотрудничество".

Дисквалификация Верховых действует с 17 июня 2019 года по 16 июня 2020 года. Исайчев и Князева-Широкова отстранены на период с 17 декабря 2019 года по 16 декабря 2020 года.

В ноябре прошлого года независимый дисциплинарный трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оправдал российского бегуна Артема Денмухаметова в деле о работе с дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным.

В октябре 2019 года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову. Спортсменок наказали за нарушение антидопинговых правил.

