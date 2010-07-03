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Спорт

15:55

CAS дисквалифицировал чемпионку мира по легкой атлетике Гущину

спорт суды

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову. Спортсменок наказали за нарушение антидопинговых правил, сообщил "Интерфакс".

Гущину отстранили от соревнований на четыре года, при этом отсчет идет от даты временного запрета на участие в забегах, то есть с 27 марта 2017 года. По информации Всероссийской федерации легкой атлетики, в пробах спортсменки за 2011 (чемпионат мира в Тэгу) и 2012 (Олимпийские игры в Лондоне) годы обнаружили туринабол (стероид).

Вследствие дисквалификации, результаты Юлии Гущиной будут аннулированы. Из-за этого спортсменка лишится золотой медали командного чемпионата Европы 2011 года.

Анна Назарова, в свою очередь, отстранена от участия в соревнованиях только на два года, срок наказания действителен с 17 мая 2017 года. Эксперты также нашли в ее пробах туринабол. Спортивный суд постановил аннулировать результаты легкоатлетки за период с 8 августа 2012 по 31 августа 2014 года.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) существующим нормам. Процесс пройдет в ускоренном режиме.

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