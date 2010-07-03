CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пожизненное отстранение вице-премьера правительства России Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сказано в релизе суда.
Как подчеркнули представители CAS, "апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена". Таким образом, CAS аннулировал решение, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета в декабре 2017 года.
В суде пояснили, что Виталий Мутко не был "ни участником Олимпийских игр, ни членом олимпийской делегации, ни судьей, ни членом жюри". Он также "не имел никакой олимпийской аккредитации", поэтому пункт 59.2 Олимпийской хартии, на которую опирался исполком МОК, неприменим в отношении россиянина.
5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил от участия в ОИ Виталия Мутко, с 2012 года по октябрь 2016 года занимавшего пост министра спорта России. 26 декабря 2017 года Мутко подал в CAS апелляцию на приговор МОК. 3 июля 2019 года Спортивный арбитражный суд принял решение по этому делу. Официально оно было опубликовано на сайте суда 11 июля.
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