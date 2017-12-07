Мутко прокомментировал свое отстранение от Олимпийских игр

Фото:ТАСС/Роман Васильев

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своей пожизненной дисквалификации.

Он заявил, что сейчас у него нет времени думать о себе, когда нужно защищать права российских спортсменов, сообщает ТАСС. Мутко отметил, что интересы спортсменов у него были всегда в приоритете.

Вице-премьер заявил, что он поддерживает решение легкоатлетов, которые намерены выступить на Олимпийских играх в Южной Корее.

Мутко отметил, что власти страны поддержат каждого спортсмена, который поедет на Олимпийские игры и будут выступать под нейтральным флагом. Другое дело, властям страны нужно сделать все, чтобы во время соревнований российские спортсмены не подвергались дискриминации и имели равные права.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.