МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр 2018 года

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Российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Такое решение было принято 5 декабря на заседании 14 членов исполкома МОК в швейцарской Лозанне, говорится в релизе МОК.

Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Российская делегация узнала вердикт заранее, однако его оглашение отложили до 21:30 по московскому времени.

На то, что Россия может не получить шанса представить своих спортсменов на Олимпиаде в качестве национальной сборной, намекал тот факт, что МОК уже заказал компании Nike пошив одежды для спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Компания уже разрабатывает дизайн формы для олимпийцев.Об этом стало известно 4 декабря.

Непосредственно перед тем, как исполком должен был принять решение, допинговый скандал вокруг российских спортсменов получил активное развитие. Так по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда сборная России лишилась 11 наград Игр в Сочи, слетев с первого места в медальном зачете домашних Игр. Кроме того, все лишенные медалей спортсмены получили пожизненное отстранение от соревнований.

Коме того, WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.