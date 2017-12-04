Началась разработка дизайна нейтральной формы для олимпийской сборной РФ

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Началась разработка нейтральной формы для олимпийской сборной России, которая будет участвовать в зимних Играх в Южной Корее. Отвечать за пошив одежды будет производитель Nike.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на западные СМИ, вопрос о форме без российского флага рассмотрели в Международном олимпийском комитете (МОК). Сейчас идет работа над дизайном одежды для спортсменов.

Решение о том, будет ли сборная РФ принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, примут 5 декабря. Как наиболее вероятный сценарий рассматривается разрешение выступать под нейтральным флагом. Допущены будут только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу.

Ранее сообщалось, что Кремль не рассматривал вопрос о возможности бойкота Олимпиады. При этом Россия все еще настаивает на бездоказательном притеснении отечественных спортсменов.

Незадолго до этого МОК аннулировал результаты ряда российских спортсменов на Играх в Сочи 2014 года. Признанных виновными в нарушении допинговых правил россиян пожизненно отстранили от участия в последующих Олимпиадах.