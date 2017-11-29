МОК пожизненно отстранил от Олимпиады еще трех российских бобслеистов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх еще троих российских спортсменов.
На этот раз под санкции МОК попали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил, передает "Р-Спорт".
Экипажи Касьянова заняли 4-е место на сочинской Олимпиаде в состязаниях двоек и четверок (с Пушкаревым и Хузиным), после аннулирования результатов Александра Зубкова (золото Игр-2014) в обоих видах бобслеисты могли получить бронзовые награды в двойках и четверках.
Ранее стало известно о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от международных соревнований пятерых российских спортсменов. Решение было принято в отношении бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольги Стульневой и скелетониста Сергея Чудинова. Им также запрещено посещать любые соревнования и другие мероприятия федерации.
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда также признала их виновными в нарушении антидопинговых правил. В итоге результаты выступлений этих пятерых спортсменов на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы, а сами бобслеисты и скелетонист − пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
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