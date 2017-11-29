IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских спортсменов

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении от международных соревнований пятерых российских спортсменов: бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу, а также скелетониста Сергея Чудинова. На официальном сайте IBSF уточняется, что эта мера связана с решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее комиссия МОК, возглавляемая Денисом Освальдом, признала пятерых российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. По решению комиссии, результаты их выступлений на ОИ-2014 в Сочи были аннулированы, а самих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.

При этом отмечается, что Зубков, Стульнева, Негодайло, Труненков и Чудинов уже завершили свою спортивную карьеру, поэтому в нынешнем сезоне выступать не будут. Тем не менее, им запретили даже присутствовать на любых турнирах и других мероприятиях, организованных IBSF.