IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских спортсменов

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении от международных соревнований пятерых российских спортсменов: бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу, а также скелетониста Сергея Чудинова. На официальном сайте IBSF уточняется, что эта мера связана с решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее комиссия МОК, возглавляемая Денисом Освальдом, признала пятерых российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. По решению комиссии, результаты их выступлений на ОИ-2014 в Сочи были аннулированы, а самих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.
При этом отмечается, что Зубков, Стульнева, Негодайло, Труненков и Чудинов уже завершили свою спортивную карьеру, поэтому в нынешнем сезоне выступать не будут. Тем не менее, им запретили даже присутствовать на любых турнирах и других мероприятиях, организованных IBSF.
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