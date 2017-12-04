Вопрос о бойкоте Олимпиады-2018 не рассматривали в Кремле

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Россия не изменит свою позицию относительно бездоказательного притеснения отечественных спортсменов, однако возможность объявить бойкот Олимпийским играм в Южной Корее в Кремле не рассматривалась.
"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались – и по линии WADA – в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова "Интерфакс".
Представитель Кремля подчеркнул, что страна продолжает взаимодействие и диалог с МОК и другими международными организациями.
Допинговый скандал вокруг России получил активное развитие в ноябре – сначала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало РУСАДА в полном восстановлении. Затем МОК аннулировал результаты сразу нескольких спортсменов на Играх в Сочи 2014 года. Признанных виновными в нарушении допинговых правил россиян также отстранили от участия в последующих Олимпиадах.
Решение о допуске российских спортсменов к зимним Олимпийских играм 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан объявят 5 декабря. Основанием станут выводы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.
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