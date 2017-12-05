Российской делегации сообщили вердикт МОК по допуску на Игры-2018

5 декабря, 18:49
Фото: ZUMA/ТАСС
Российская делегация узнала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска на Игры-2018, сообщает "Газета.ру".
При этом уточняется, что права разглашать эту информацию до назначенного времени нет. Рассказать о вердикте МОК представители РФ смогут в 21:30 по московскому времени.
Решение принималось в швейцарской Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Его приняли на основании расследования двух комиссий организации.
Одна из команд занимается перепроверкой допинг-проб, вторая выясняет, насколько правдива информация о якобы государственном вмешательстве в национальную антидопинговую систему. Вариантов развития событий несколько. Например, некоторых российских спортсменов могут допустить, но им придется выступать под нейтральным флагом. В худшем случае – отстранят всю сборную.
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