В Госдуме прокомментировали возможные условия допуска россиян к Олимпиаде

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Информацию СМИ о возможных условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на ОИ-2018 прокомментировал председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Решение касательно допуска российских олимпийцев на Игры в Пхенчхане станет известно 5 декабря. Вердикт МОК озвучат в Лозанне в 21:30 по московскому времени.

"К сожалению, комиссия МОК Дениса Освальда уже выдвигала требования к нашим атлетам доказать свою невиновность. Никак иначе, чем презумпцией виновности, это называть нельзя", – цитирует Дегтярева RT.

По словам парламентария, попран фундаментальный принцип презумпции невиновности человека, из-за чего спортсменов привлекают к коллективной ответственности.

Дегтярева также отметил, что обвинения предъявляются "на основании показаний Григория Родченкова, предоставившего базу данных, которую он сам и заполнял, предъявив свои непонятно когда, где и под чью диктовку написанные дневники".

Депутат призвал дождаться итогового решения исполкома МОК по данному вопросу.

Ранее СМИ сообщили, что главным критерием участия станут обязательная подача спортсменом индивидуальной заявки с доказательствами своей непричастности к употреблению допинга.

Также имя спортсмена должно отсутствовать в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре.

О возможных действиях в случае недопуска сборной РФ до Олимпиады спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что Кремль будет хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение.