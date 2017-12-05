Кремль отказался комментировать возможное решение МОК

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных действиях в случае недопуска сборной РФ до Олимпиады с разрешением выступать некоторым спортсменам под нейтральным флагом.

"Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, – это удел политологов, разных аналитиков. Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а главное, до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счет", – цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что власти намерены защищать интересы российских спортсменов и государства, сохранять верность идеалам олимпизма, а также контактировать с МОК и решать все возникающие вопросы.

5 декабря в швейцарской Лозанне станет известна судьба российских спортсменов касательно их допуска на Игры в Пхенчхане. Решение озвучат в 21:30 по московскому времени.

Ранее сборная России потеряла 11 наград Игр в Сочи, спустившись с первого места в медальном зачете после перепроверки допинг-проб. WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России от бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Портал Москва 24 собрал важнейшие новости о допинговом скандале перед зимней Олимпиадой.