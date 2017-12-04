WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование подлинности данных из базы допинг-тестов России за 2012-2015 годы.

В WADA заявили, что данные, переданные Григорием Родченковым, подлинные. Соответственно, Родченков мог говорить правду о том, что в течение нескольких лет в России защищали спортсменов, которые предположительно употребляли допинг, сообщает ARD.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов собирался подать в суд на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за клевету.

По мнению главы СБР, информатор WADA Родченков безосновательно обвиняет участников сочинской Олимпиады в причастности к допинговому скандалу.