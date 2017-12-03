Глава Союза биатлонистов России готов подать в суд на Родченкова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов готов подать в суд на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за клевету.
"Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу", − заявил он в разговоре с ТАСС.
Ранее Кравцов заявил, что информатор WADA Григорий Родченков безосновательно обвиняет участников сочинской Олимпиады в причастности к допинговому скандалу.
Кравцов убежден, что заявление бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Родченкова вызвано со скорым решением Международного олимпийского комитета об участии России в предстоящих Играх.
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