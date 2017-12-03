Глава СБР Кравцов сравнил информатора WADA Родченкова с осьминогом

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что информатор WADA Григорий Родченков безосновательно обвиняет участников сочинской Олимпиады в причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщает "Интерфакс".
Кравцов убежден, что заявление бывшего главы московской антидопинговой лаборатории
Родченкова вызвано со скорым решением Международного олимпийского комитета об участии России в предстоящих Играх.
"Зачем комментировать безосновательные высказывания больного человека? Приятно, конечно, что он, по-видимому, помнит всех участников ОИ в Сочи", – сказал Родченков.
Кравцов также сравнил его с осьминогом Паулем, предсказывавшем исходы матчей во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. "Я спокойно отреагировал на слова Родченкова в мой адрес. Помните, был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату он придумывает всё новых и новых персонажей?" – цитирует Кравцова "Спорт-Экспресс".
Накануне информатор WADA заявил, что бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных просил его подменить допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Играх в Сочи. Однако он отказался "сделать это с невинной спортсменкой".
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