Родченков рассказал о просьбе чиновников испортить допинг-пробу украинке

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков назвал нового фигуранта допингового конфликта, сообщает The New York Times. По его словам, бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных просил его подменить допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Играх в Сочи.

Как утверждает Родченков, он отказался выполнить просьбу Нагорных. "Я не мог это сделать с невинной спортсменкой. За время своей работы я менял много положительных допинг-проб на чистые, но никогда наоборот", – сказал он.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах двукратную чемпионку по биатлону Ольгу Зайцеву. Спортсменка завоевала эстафете, но Россию уже лишили этой медали из-за дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Серебряная медаль Вилухиной в индивидуальном спринте должна перейти Вите Семеренко.