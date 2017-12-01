Биатлонистку Ольгу Зайцеву пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах двукратную чемпионку Игр по биатлону Ольгу Зайцеву. Также под отстранение попали лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

Результаты спортсменок, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы. Решение принято в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Зайцева на Играх в Сочи завоевала серебро в эстафете, но Россию уже лишили этой медали из-за дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В четверг, 30 ноября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях шестерых российских лыжников. Под отстранение попали спортсмены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Ранее МОК признал российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты их выступлений на Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсменам пожизненно запретили принимать участие в Олимпиадах.

Также ранее МОК были дисквалифицированы скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Ольга Стульнева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. Россия уже лишилась первого места в медальной таблице сочинской Олимпиады.

5 декабря МОК огласит решение о том, получат ли российские спортсмены право участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.