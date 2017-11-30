FIS временно отстранила от соревнований шесть российских лыжников

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях шестерых российских лыжников. Под отстранение попали спортсмены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

Ранее МОК признал российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты их выступлений на Олимпийских игр 2014 года в Сочи были аннулированы. Спортсменам пожизненно запретили принимать участие в Олимпиадах.

Отмечается, что перед тем, как будет вынесено окончательное решение, спортсменам предоставят право на индивидуальные слушания.

Ранее стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда также отстранила от участия в Олимпиадах ряд российских бобслеистов, биатлонистов и скелетонистов. Новые обвинительные приговоры МОК вызывали возмущение в спортивном сообществе.