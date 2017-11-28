В СБР сравнили со спектаклем заседания комиссии МОК

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сравнил заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда со срежиссированным спектаклем.

"Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он выполняет свою роль. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще – он не берет их во внимание и каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа", – цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также скелетониста Сергея Чудинова.

Результаты спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулировали. Также все пятеро пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Спортивный журналист Алексей Осин заявил, что решения, которые принимает комиссия по разным случаям, "абсолютно одинаковые, написанные как под копирку".

"То есть комиссия "работает принтером". И непонятно, зачем тогда заслушивают спортсменов, мучают их часами, если все решения, судя по всему, заготовлены заранее. То есть у кого-то есть царапины на пробирках, у кого-то превышен уровень соли, у кого-то нет ничего, а степень вины у всех одинаковая. Это вызывает вопросы", – цитирует агенство эксперта.

Комиссия Освальда занимается расследованием случаев с нарушением допинговых правил российскими спортсменами, представленных в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В частности, перепроверяются допинг-пробы спортсменов с Олимпиады в Сочи.

По итогам работы комиссии Россию уже лишили 11 олимпийских медалей.

Ранее в Следственном комитете назвали заявления бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова безосновательными. По версии следствия сам Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества, после чего уничтожил допинг-пробы.