МОК отстранил пятерых российских спортсменов от участия в Олимпиадах

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских спортсменов медалей зимних Олимпийских игр в 2014 года.

Под санкции МОК попали биатлонисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Ольга Вилухина, Яна Романова, а также скелетонист Сергей Чудинов.

Комитет признал их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Они должны быть лишены завоеванных медалей, их результаты аннулируют, передает ТАСС.

Всем спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.

МОК в 2016 году создал две комиссии, перепроверяющие пробы россиян с Игр в Сочи и информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Расследование WADA началось после высказываний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова об использовании россиянами допинга в Сочи.