Издевательство и только. Почему Россию лишили первого места на Олимпиаде-2014

Россия потеряла первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады-2014. Оно перешло Норвегии, после того как Международный олимпийский комитет лишил двух медалей российского бобслеиста. Чего добивается МОК и что теперь ждет сборную РФ, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Потеряли планку

24 ноября МОК лишил бобслеиста Александра Зубкова олимпийского золота и пожизненно отстранил от Игр. Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, МОК аннулировал результаты бобслеистки Ольги Стульневой, занявшей девятое место на ОИ-2014, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева. У Фаткулиной, таким образом, отняли серебряную медаль, теперь она перейдет голландской спортсменке Маргот Бур.

Из-за дисквалификации Александра Зубкова изменился расклад по медальному зачету в зимней Олимпиаде, прошедшей в Сочи в феврале 2014 года. У российской сборной осталось десять золотых медалей, из-за чего на первое место автоматически вышла команда Норвегии, в копилке которой 11 высших наград.

Результаты российских спортсменов поменялись в таблице уже после того, как МОК признал виновными в употреблении запрещенных препараторов лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, а также скелетониста Александра Третьякова. Золотая медаль в лыжном марафоне должна перейти россиянину Илье Черноусову, а вот высшая награда в скелетоне перешла другой команде.

Расклад сохранялся в пользу сборной России в том числе благодаря тому, что МОК снял все обвинения в принятии допинга в адрес олимпийской чемпионки, фигуристки Аделины Сотниковой.

Все эти и сотни других российских спортсменов оказались под подозрением в употреблении допинга после начала расследования главы спецкомиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), канадского юриста Ричарда Макларена. В нем Москву обвинили в поддержке допинговой системы на государственном уровне. После этого организация сформировала комиссию под руководством Дениса Освальда, которая перепроверяет допинг-пробы российских участников ОИ-2014.

Прилетит в обратку

Союз конькобежцев России не собирается оставлять все как есть. Представители организации намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС), чтобы доказать невиновность Фаткулиной и Румянцева.

"Мотивировочной части нет. Непонятно, на основании чего их дисквалифицируют, за исключением заявлений Родченкова (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA; на его показаниях строится доклад Ричарда Макларена о системе допинга в РФ. − Ред.). Поэтому мы будем подавать апелляцию в КАС, бороться, защищать спортсменов, и мы это так не оставим", − цитирует президента федерации Алексея Кравцова ТАСС.

Таким же образом намерена поступить Федерация бобслея России. Пресс-атташе Анна Макарова заявила агентству, что решение МОК не стало сюрпризом, ведь все они, по сути, штампуются под копирку: "Они давно все решили, и непонятным остается только одно − почему не обнародовать все сразу. Видимо, в этом есть казуистическое удовольствие людей, которые сознательно или нет, но убивают олимпийское движение". Такого же мнения придерживаются в Федерации санного спорта (ФССР). Там уверены, что российские спортсмены абсолютно "чисты". Президент ФССР Наталия Гарт, однако, обеспокоена тем, что теперь могут пострадать и другие саночники − "попадем под общую гребенку" (цитата по "Р-Спорт").

Бобслеистка Ольга Стульнева возмущена решением МОК, однако обжаловать его не собирается: карьеру она уже завершила, а доказывать правоту все равно бесполезно. Спортсменка считает последние вердикты комитета откровенно бредовыми. "Это настоящее издевательство над всеми нами, явная провокация против всего российского спорта. Слов нет никаких", − сказала Стульнева ТАСС.

А вот Ольга Фаткулина, лидер спринтерской команды российской сборной по конькобежному спорту, сейчас готовится к Кубку мира, который пройдет в Канаде 1−3 декабря. Доказывать свою невиновность она намерена до победного конца.

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Отсеивают соперников

По-видимому, МОК остановится на сегодняшнем, предполагает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. После того как Россия потеряла первую строчку в неофициальном командном зачете, их цель выполнена. Парламентарий намекает, что дело совсем не в допинге: не исключено, что западные игроки таким образом избавляются от сильных соперников перед зимней Олимпиадой, которая пройдет в феврале 2018 года в Южной Корее. "В лыжах наши спортсмены пожизненно отстранены от Олимпиад, но при этом могут участвовать в Кубке мира. Странно, что спортсменам доверяют, понимают, что они "чистые", а Олимпиад их лишают из-за царапин", − отметила Журова.

Глава парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что международные спортивные организации поставили целью дискредитировать ОИ-2014, которую российские власти "провели на самом высоком организационном уровне". Кроме того, они действительно хотят избавиться от конкурентов. "Отстраняют лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта: лыжники, конькобежцы… Не удивлюсь, если завтра это будут наши биатлонисты или хоккеисты", − заявил депутат "Р-Спорту".

Политики и деятели спорта уже били тревогу, особенно после того, как Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении прав. Такое решение 16 ноября принял совет учредителей WADA, посчитавший, что российская сторона сделала недостаточно, в первую очередь не признала доклад Макларена. Для Москвы, неоднократно опровергавшей наличие системы поддержки допинга, это тупиковая ситуация.

Комиссия не говорила о возможности отстранения российской сборной от Игр-2018 года, однако подобные опасения высказали несколько политиков, к примеру

председатель "Справедливой России", депутат Госдумы Сергей Миронов.

После объявления вердикта по бобслеистам и конькобежцам президент МОК Томас Бах предостерег критиков от оказания давления на исполком. Решение о допуске сборной России к Олимпиаде в Пхёнчхане он должен принять 5 декабря. "Сейчас речь идет о том, что произошло в Сочи. Речь идет о нас, о целостности Олимпийских игр, о том, что происходило на Олимпийских играх и в антидопинговой лаборатории, что случилось с медалистами", − заявил Бах. Это исполком и будет держать в голове, когда "примет справедливое решение", добавил он.