В Следственном комитете назвали заявления Родченкова о допинге безосновательными

28 ноября, 10:33
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Следственный комитет России считает заявления бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова безосновательными, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Также следователи опровергают доводы, изложенные в докладе Макларена о существовании в России государственной программы по использованию допинга в спорте. Такой вывод сделан на основе допроса более 700 спортсменов, тренеров и врачей.
Как полагает следствие, не было и вскрытия на бутылок с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Проведенные экспертами эксперименты опровергли возможность вскрытия таких бутылок, отмечает СК.
Продолжается расследование уголовного дела в отношении Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. По версии следователей, он сам давал препараты спортсменам и тренерам, о свойствах которых те не знали. Затем Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов.
Накануне Родченков заявил, что готов предоставить FIFA материалы, которые доказывают участие российских футболистов в государственной программе допинга. Речь идет о персональной информации 34 футболистов, в том числе членов национальной сборной. Эти материалы были вывезены им из России.
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