Сборная России потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи

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Сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет лишил Россию двух золотых наград в бобслее. Александра Зубкова, обладателя медалей, также пожизненно отстранили от Игр. Аналогичное решение приняли касательно Ольги Стульневой.

Теперь у России осталось 9 золотых медалей. Первое место сейчас занимает команда Норвегии, сообщает "Р-Спорт".

МОК в 2016 году создал две комиссии, перепроверяющие пробы россиян с Игр в Сочи и информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Расследование WADA началось после высказываний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова об использовании россиянами допинга в Сочи.

Сборная России ранее лишилась шести медалей: четырех в лыжных гонках – серебра мужской сборной России, золота Александра Легкова, двух серебряных наград Максима Вылегжанина, а также двух медалей в скелетоне – золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной. После дисквалификации Легкова и Вылегжанина золотая медаль в марафоне должна перейти другому россиянину Илье Черноусову.