Зашли в тупик. Сможет ли Россия договориться с WADA

16 ноября 2017, 16:56
Российское антидопинговое агентство отказались восстановить в правах, несмотря на то что Москва выполнила большую часть требований WADA. Для международной организации принципиально, чтобы российские власти признали: государство способствует нарушению спортсменами антидопинговых правил. Почему ситуация зашла в тупик и как это отразится на перспективах сборной РФ на Олимпиаде 2018 года − в материале портала Москва 24.
Фото: ТАСС/Abaca Press
13 ноября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажется восстановить в правах РУСАДА. Зампред российского правительства Виталий Мутко раскритиковал слова корреспондента, подчеркнув, что "это продуманная работа по дискредитации страны”. У зарубежных СМИ "такой стиль − накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать", добавил чиновник.
Однако опровергать журналисту ничего не пришлось: его прогноз оказался верным. 16 ноября совет учредителей WADA решил не восстанавливать права Российского антидопингового агентства. Подробнее смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор признал, что российская сторона провела большую работу за последнее время, в частности сменила сотрудников и руководство агентства. Однако два требования она все же не выполнила − не обеспечила допуск экспертов организации в закрытые города, где проживают спортсмены, а также не признала доклад Ричарда Макларена. В нем утверждается, что российские власти поддерживают применение запрещенных веществ спортсменами. "Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне Министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным", − цитирует Тэйлора "Р-Спорт".
Министр спорта Павел Колобков, присутствовавший на заседании WADA, усомнился в том, что совет прислушался к показаниям российской стороны: "Впечатление, что решение приняли заранее. Все это оставило странное ощущение". Возглавляемый Тэйлором комитет "искусственно придумывает причины" для отказа в восстановлении прав РУСАДА, и они анекдотичны, уверен президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Виталий Мутко. Фото: ТАСС/Егор Алеев
В то же время Жуков подчеркнул, что сейчас не идет речи о недопуске сборной России до Олимпиады, как это было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро. На это обратил внимание и вице-премьер Виталий Мутко.
Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал отстранить российских спортсменов от соревнований из-за доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по итогам расследования нарушения антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде. В итоге в Рио-де-Жанейро отправилась лишь часть российской сборной, а до Паралимпиады не допустили всю команду. Не смогла поучаствовать в летних Играх, в частности, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Спортсменку впоследствии назначили главой наблюдательного совета РУСАДА, однако в мае ей пришлось покинуть этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства. Исинбаева стала членом МОК и получила компенсацию 4 миллиона рублей, однако вряд ли это компенсирует ей преждевременное завершение карьеры.
Читайте также
Прошлогодний сценарий может повториться, опасаются российские политики. Оптимизма Жукова и Мутко по поводу ОИ-2018 не разделяет депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия".
Те же опасения высказывает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Сегодняшнее решение WADA плохо повлияет на перспективы российской сборной на ОИ-2018, сказал парламентарий "Р-Спорту".
СМИ подобные слухи муссируют не первый день. На прошлой неделе The New York Times писала, что российскую сборную хоть и допустят до Игр, но на особых условиях. По данным источников газеты, речь идет о запрете исполнять национальный гимн и участвовать в церемонии открытия Олимпиады. МОК прокомментировал публикацию витиевато, назвав ее "преждевременной спекуляцией" (подробнее читайте в материале портала Москва 24). Окончательное решение об участии спортсменов в ОИ-2018 Международный олимпийский комитет озвучит в декабре.
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Совет учредителей WADA руководствуется политическими мотивами, уверен бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Он убежден, что организация требует от российской стороны невозможного.
Вопрос о допуске специалистов WADA до закрытых городов, по словам министра спорта, уже решен. А вот решения проблемы с докладом Макларена, по-видимому, нет. Канадский юрист представил первую его часть в июле прошлого года, вторую − в декабре. В докладе утверждается, что в России существует поддерживаемая государством система применения допинга. Макларен, в частности, утверждал, что за каждым элитным спортсменом был закреплен чуть ли не отдельный сотрудник спецслужб, помогавший в подмене проб. Такая схема применялась на сочинских Играх и Универсиаде в Казани, заявлял юрист.
"Мне кажется, что он не особо дружит с головой. Он бы еще упрекнул депутатов Госдумы в том, что мы бегали и подменяли допинговые пробы спортсменам" − так оценивал доводы Макларена член профильного думского комитета Василий Власов.
Под подозрения комиссии попали практически все российские спортсмены. За последний месяц МОК признал виновными в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировал шесть лыжников − Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповалова и Юлию Иванову. Сняли обвинения только с одной спортсменки − фигуристки Аделины Сотниковой. В отличие от лыжников в Играх-2018 она участвовать не собирается.
Читайте также
Москва последовательно отвергает доводы Макларена. Эту позицию подтвердил 9 ноября президент РФ Владимир Путин. "В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга", − заявил глава государства. Ситуация тупиковая, признает президент ОКР Александр Жуков: "Мы не признаем доклад, они не снимают требования".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: