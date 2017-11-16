Зашли в тупик. Сможет ли Россия договориться с WADA

Российское антидопинговое агентство отказались восстановить в правах, несмотря на то что Москва выполнила большую часть требований WADA. Для международной организации принципиально, чтобы российские власти признали: государство способствует нарушению спортсменами антидопинговых правил. Почему ситуация зашла в тупик и как это отразится на перспективах сборной РФ на Олимпиаде 2018 года − в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Abaca Press

Отказать нельзя помиловать

13 ноября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажется восстановить в правах РУСАДА. Зампред российского правительства Виталий Мутко раскритиковал слова корреспондента, подчеркнув, что "это продуманная работа по дискредитации страны”. У зарубежных СМИ "такой стиль − накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать", добавил чиновник.

Однако опровергать журналисту ничего не пришлось: его прогноз оказался верным. 16 ноября совет учредителей WADA решил не восстанавливать права Российского антидопингового агентства. Подробнее смотрите в сюжете телеканала Москва 24.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор признал, что российская сторона провела большую работу за последнее время, в частности сменила сотрудников и руководство агентства. Однако два требования она все же не выполнила − не обеспечила допуск экспертов организации в закрытые города, где проживают спортсмены, а также не признала доклад Ричарда Макларена. В нем утверждается, что российские власти поддерживают применение запрещенных веществ спортсменами. "Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне Министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным", − цитирует Тэйлора "Р-Спорт".

Министр спорта Павел Колобков, присутствовавший на заседании WADA, усомнился в том, что совет прислушался к показаниям российской стороны: "Впечатление, что решение приняли заранее. Все это оставило странное ощущение". Возглавляемый Тэйлором комитет "искусственно придумывает причины" для отказа в восстановлении прав РУСАДА, и они анекдотичны, уверен президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

История повторяется?

Виталий Мутко. Фото: ТАСС/Егор Алеев

В то же время Жуков подчеркнул, что сейчас не идет речи о недопуске сборной России до Олимпиады, как это было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро. На это обратил внимание и вице-премьер Виталий Мутко.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал отстранить российских спортсменов от соревнований из-за доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по итогам расследования нарушения антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде. В итоге в Рио-де-Жанейро отправилась лишь часть российской сборной, а до Паралимпиады не допустили всю команду. Не смогла поучаствовать в летних Играх, в частности, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Спортсменку впоследствии назначили главой наблюдательного совета РУСАДА, однако в мае ей пришлось покинуть этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства. Исинбаева стала членом МОК и получила компенсацию 4 миллиона рублей, однако вряд ли это компенсирует ей преждевременное завершение карьеры.

Прошлогодний сценарий может повториться, опасаются российские политики. Оптимизма Жукова и Мутко по поводу ОИ-2018 не разделяет депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия".



Сергей Миронов председатель СР Конечно, хочется надеяться, что это не повлияет на участие наших спортсменов в зимней Олимпиаде в будущем году в Южной Корее. Но нужно быть реалистами: решение по РУСАДА − это первый шаг к тому, чтобы не допустить наших спортсменов.

Те же опасения высказывает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Сегодняшнее решение WADA плохо повлияет на перспективы российской сборной на ОИ-2018, сказал парламентарий "Р-Спорту".

СМИ подобные слухи муссируют не первый день. На прошлой неделе The New York Times писала, что российскую сборную хоть и допустят до Игр, но на особых условиях. По данным источников газеты, речь идет о запрете исполнять национальный гимн и участвовать в церемонии открытия Олимпиады. МОК прокомментировал публикацию витиевато, назвав ее "преждевременной спекуляцией" (подробнее читайте в материале портала Москва 24). Окончательное решение об участии спортсменов в ОИ-2018 Международный олимпийский комитет озвучит в декабре.

Только компромисс

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Совет учредителей WADA руководствуется политическими мотивами, уверен бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Он убежден, что организация требует от российской стороны невозможного.



Николай Валуев депутат Госдумы Нас обязывали выполнять определенные условия, большую часть из которых мы уже выполнили. Но есть некоторые пункты этих хотелок со стороны WADA, которые, мягко говоря, мы выполнить не в состоянии. Они выдвигают невыполнимые условия, четко понимая итоговый результат.

Вопрос о допуске специалистов WADA до закрытых городов, по словам министра спорта, уже решен. А вот решения проблемы с докладом Макларена, по-видимому, нет. Канадский юрист представил первую его часть в июле прошлого года, вторую − в декабре. В докладе утверждается, что в России существует поддерживаемая государством система применения допинга. Макларен, в частности, утверждал, что за каждым элитным спортсменом был закреплен чуть ли не отдельный сотрудник спецслужб, помогавший в подмене проб. Такая схема применялась на сочинских Играх и Универсиаде в Казани, заявлял юрист.

"Мне кажется, что он не особо дружит с головой. Он бы еще упрекнул депутатов Госдумы в том, что мы бегали и подменяли допинговые пробы спортсменам" − так оценивал доводы Макларена член профильного думского комитета Василий Власов.

Под подозрения комиссии попали практически все российские спортсмены. За последний месяц МОК признал виновными в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировал шесть лыжников − Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповалова и Юлию Иванову. Сняли обвинения только с одной спортсменки − фигуристки Аделины Сотниковой. В отличие от лыжников в Играх-2018 она участвовать не собирается.

Москва последовательно отвергает доводы Макларена. Эту позицию подтвердил 9 ноября президент РФ Владимир Путин. "В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга", − заявил глава государства. Ситуация тупиковая, признает президент ОКР Александр Жуков: "Мы не признаем доклад, они не снимают требования".