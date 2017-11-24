Бобслеист Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи

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Российского бобслеиста Александра Зубкова лишили двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года и пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Решение принял Международный олимпийский комитет.

Аналогичная судьба ждет россиянку Ольгу Стульневу. Ее результаты на Играх 2014 года аннулировали – речь идет о девятом месте в соревнованиях двоек, сообщает пресс-служба МОК.

Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году. Сейчас он занимает пост президента Федерации бобслея России.