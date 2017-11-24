Четырех скелетонистов из РФ отстранили от соревнований

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Четыре скелетониста из России отстранены временно от соревнований. Об этом Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила на своем официальном сайте.

Как сообщает РИА Новости, пресс-служба IBSF не стала называть спортсменов по фамилиям, но пояснила, что отстранены они были на основании вердикта дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Стоит отметить, что Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр 2014 года на основе данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее, по итогам этой проверки, МОК объявил о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх четырех российских скелетонистов: Ольги Потылицыной, Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой. Причем, результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи было принято решение аннулировать: Третьяков лишен золотой медали, а Никитина — бронзовой.