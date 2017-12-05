В Лозанне началось заседание исполкома МОК

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В швейцарской Лозанне началось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором решится вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Российский вопрос планируется обсудить во второй половине дня, когда будут заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК – Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Само решение будет озвучено в 21:30 по московскому времени.

Комиссии Освальда и Шмида созданы после расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Первая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Вторая проверяла информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

По итогам работы комиссии Освальда сборная России лишилась 11 наград Игр в Сочи, слетев с первого места в медальном зачете домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете на четвертое.

От российской стороны на исполкоме МОК выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Ранее WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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