Кержаков прокомментировал уход Мутко с поста президента РФС

Бывший нападающий "Зенита", выступавший в сборной России, Александр Кержаков прокомментировал уход с поста президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
По его словам, период, когда Виталий Мутко был на посту президента РФС, был крайне успешным для российского футбола. "Когда Виталий Леонтьевич был президентом РФС, заметьте, какие результаты были у сборной. Сборная заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году, сборная в этом году выступила великолепно на чемпионате мира. Все значимые победы российского футбола в новейшей истории связаны с тем, что РФС руководил Виталий Леонтьевич", – пояснил Александр.
Он уточнил, что сам работает в РФС и поэтому уверен, что новый пост займет профессионал. "Я думаю, что решение принималось достаточно обдуманно. Уверен, что на место Виталия Леонтьевича придет достойный кандидат. Самое главное, чтобы футбол продолжал развиваться в нашей стране, тем более после такого чемпионата мира", – уточнил спортсмен.
Ранее пресс-служба РФС сообщила о том, что Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза. Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко.
Сейчас проходит заседание исполкома РФС, на котором могут назначить дату проведения выборов нового президента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.