Кержаков прокомментировал уход Мутко с поста президента РФС

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Бывший нападающий "Зенита", выступавший в сборной России, Александр Кержаков прокомментировал уход с поста президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

По его словам, период, когда Виталий Мутко был на посту президента РФС, был крайне успешным для российского футбола. "Когда Виталий Леонтьевич был президентом РФС, заметьте, какие результаты были у сборной. Сборная заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году, сборная в этом году выступила великолепно на чемпионате мира. Все значимые победы российского футбола в новейшей истории связаны с тем, что РФС руководил Виталий Леонтьевич", – пояснил Александр.

Он уточнил, что сам работает в РФС и поэтому уверен, что новый пост займет профессионал. "Я думаю, что решение принималось достаточно обдуманно. Уверен, что на место Виталия Леонтьевича придет достойный кандидат. Самое главное, чтобы футбол продолжал развиваться в нашей стране, тем более после такого чемпионата мира", – уточнил спортсмен.

Ранее пресс-служба РФС сообщила о том, что Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза. Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко.

Сейчас проходит заседание исполкома РФС, на котором могут назначить дату проведения выборов нового президента.