WADA открыло процедуру несоответствия его кодексу РУСАДА

12:17
12:17
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной процедуре вопрос несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА).
"Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", – цитирует ТАСС главу отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова.
Ранее сообщалось, что России дали три недели, чтобы объяснить ситуацию с данными о допинг-пробах и манипуляциях с их результатами. Сейчас идет проверка, которая должна закончиться в октябре. Если подозрения WADA подтвердятся, то российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году в Токио.
Пресс-секретарь Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов назвал слухами сообщения об отстранении РФ от Олимпиады-2020.
Информация о возможном отстранении России о Олимпиады-2020 в СМИ появлялась в начале июня. Британская газета The Sunday Times заявила, что всю сборную могут отстранить из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко. Издание считает, что высокопоставленным чиновникам из ВФЛА было известно о нарушении спортсменом антидопинговых правил.
Олимпиада будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.
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