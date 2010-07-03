В ОКР назвали слухами сообщения об отстранении РФ от Олимпиады-2020

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Пресс-секретарь Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов отреагировал на информацию зарубежных СМИ о том, что Россию могут отстранить от летней Олимпиады 2020 года в Токио. Его слова приводит РИА Новости.

"Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать", – заявил Выборнов, добавив, что ОКР не намерен обсуждать на слухи.

20 сентября журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипуляциях с допингом. После этого британское издание The Telegraph написало, что РФ грозит отстранение от следующих летних Игр.

На следующий день представитель Всемирного антидопингового агентства по связям с общественностью уточнил, что в понедельник исполкому WADA представят отчет о деятельности московской лаборатории.

24 мая министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что WADA полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство после скандала 2015 года. Глава Минспорта выразил надежду, что отныне с WADA сложатся "нормальные рабочие отношения".