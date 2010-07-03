WADA заподозрило 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всемирное антидопинговое агентство вновь заподозрило российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что WADA создало пул из 298 россиян с наиболее подозрительными данными допинг-проб из московской лаборатории. По данным агентства, из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, данные о 43 спортсменах (150 проб) уже проанализированы. Эксперты организации сформировали пакеты с доказательствами и направили их в международные спортивные федерации. Там изучат эти материалы, чтобы "выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил".

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди не исключил, что по итогам первой волны проверки данных московской лаборатории могут открыть более 100 дел о нарушениях.

Осенью 2018 года исполком WADA частично восстановил статус Российского антидопингового агентства, которого его лишили в ноябре 2015 года. А 17 января 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.

В апреле WADA уточнило, что более двух тысяч образцов из московской лаборатории отправили для проверки в лабораторию за пределами России. В мае эксперты организации заявили о высоком проценте подлинности информации из московской лаборатории.

24 мая министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что WADA полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Глава Минспорта выразил надежду, что отныне с WADA сложатся "нормальные рабочие отношения".

