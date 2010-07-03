Совфед одобрил закон о штрафах для спортсменов за допинг

Фото: ТАСС/dpa/Maja Hitij

Закон о штрафах для спортсменов за применение допинга одобрили в Совете Федерации. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что теперь за умышленное применение допинга предусматривается штраф в размере до 50 тысяч рублей. За распространение запрещенных субстанции или метода (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния) предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей.

Под определение "уголовно наказуемое деяние" по-прежнему подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга.

Ранее сообщалось, что биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы, стала для спортсменов заменой препарата мельдоний. Эту добавку уже стали использовать.

С начала 2016 года мельдоний числится в списке запрещенных препаратов по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).