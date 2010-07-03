Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах для спортсменов за применение допинга. Теперь за умышленное применение допинга предусматривается штраф в размере до 50 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

За распространение запрещенных субстанции или метода (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния) предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей.

Под определение "уголовно наказуемое деяние" по-прежнему подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга.

В середине февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга. Он добавил, что Россия и дальше будет "проявлять максимальную траспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов".

Ранее сообщалось, что биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы, стала для спортсменов заменой препарата мельдоний. Эту добавку уже стали использовать.

С начала 2016 года мельдоний числится в списке запрещенных препаратов по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).