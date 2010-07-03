Собственный спортивный арбитраж появится в России

В ближайшее время в России может появиться национальный спортивный арбитраж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Дениса Новака.
За создание структуры проголосовали 45 участников заседания Совета по совершенствованию третейского разбирательства, против – один.
Замминистра напомнил, что в законе "О физкультуре и спорте" есть отдельная глава, которая устанавливает особенности разрешения споров в спорте. При этом нигде не сказано, что такой арбитраж должен быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России.
Ожидается, что арбитраж начнет трудовые споры спортсменов и тренеров, а также вопросы, касающиеся допинга.
"Почему эти споры уходят в зарубежные арбитражные институты? Потому что пока у нас проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции", – рассказал Новак.
В середине февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга. Он добавил, что Россия и дальше будет "проявлять максимальную траспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов".
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