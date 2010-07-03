Лукин ответил на заявления о подозрении паралимпийцев в применении допинга

Президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин заявил, что не исключает единичных случаев применения допинга российскими паралимпийцами. Его слова приводит RT.
"Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг – недуг, который искоренить крайне сложно. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи еще попадут под искушение нарушить правила", – отметил президент ПКР.
При этом он добавил, что всех уличенных в нарушениях правил будут "жестко наказывать", а на участие сборной в международных соревнованиях подобные ситуации не повлияют.
В августе 2016 года Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за дисквалификации россияне в полном составе пропустили Паралимпийские игры-2016, а на Паралимпиаду-2018 поехали под нейтральным флагом.
В марте 2019 года Международный паралимпийский комитет восстановил ПКР в правах – на ближайшие три года восстановление является условным. После этого россияне вновь могут выступать на мировых первенствах под национальным флагом, в том числе на Паралимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.
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