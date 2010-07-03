Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:28

Вступило в силу решение о восстановлении Паралимпийского комитета России

спорт

17:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/александр Авилов

Официально восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) решили в Международном паралимпийском комитете. Решение официально вступило в силу 15 марта. Об этом сообщается на сайте МПК.

Отмечается, что на ближайшие три года восстановление является условным. Впрочем, это не помешает россиян выступать на мировых первенствах под национальным флагом, в том числе на Паралимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

По словам президента МПК Эндрю Парсона, ПКР добился значительного прогресса в преобразовании руководства организации и решении вопросов, связанных с допингом.

"ПКР выполнил 69 из 70 критериев восстановления, первоначально предложенных МПК, что дает нам уверенность в том, что в настоящее время эта организация добилась значительного прогресса с момента приостановления ее членства", – отметил Парсон.

Он добавил, что за четыре года ПКР должен выплатить 625 тысяч евро в качестве последнего критерия восстановления.

Паралимпийский комитет России дисквалифицировали в августе 2016-го перед Играми в Рио-де-Жанейро. Основанием для такого решения стала публикация доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за дисквалификации россияне в полном составе пропустили Паралимпийские игры-2016. А на Паралимпиаду-2018 паралимпийцы из РФ поехали под нейтральным флагом.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика