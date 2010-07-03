Вступило в силу решение о восстановлении Паралимпийского комитета России

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Официально восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) решили в Международном паралимпийском комитете. Решение официально вступило в силу 15 марта. Об этом сообщается на сайте МПК.

Отмечается, что на ближайшие три года восстановление является условным. Впрочем, это не помешает россиян выступать на мировых первенствах под национальным флагом, в том числе на Паралимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

По словам президента МПК Эндрю Парсона, ПКР добился значительного прогресса в преобразовании руководства организации и решении вопросов, связанных с допингом.

"ПКР выполнил 69 из 70 критериев восстановления, первоначально предложенных МПК, что дает нам уверенность в том, что в настоящее время эта организация добилась значительного прогресса с момента приостановления ее членства", – отметил Парсон.

Он добавил, что за четыре года ПКР должен выплатить 625 тысяч евро в качестве последнего критерия восстановления.

Паралимпийский комитет России дисквалифицировали в августе 2016-го перед Играми в Рио-де-Жанейро. Основанием для такого решения стала публикация доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за дисквалификации россияне в полном составе пропустили Паралимпийские игры-2016. А на Паралимпиаду-2018 паралимпийцы из РФ поехали под нейтральным флагом.