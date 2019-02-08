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11:43

Российским паралимпийцам разрешили выступать под флагом страны

спорт

11:43

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство Паралимпийского комитета России с 15 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

В 2016 году ПКР был лишен членства. Однако теперь в случае выполнения стороной ряда критериев, представители РФ вновь смогут выступать под национальным флагом на Паралимпиадах.

"Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио", – сказано в сообщении.

В комитете подчеркнули, что российские спортсмены по 18 видам спорта, не входящим в прямое управление МПК, в настоящем Паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях под российским флагом, с российским гимном и экипировкой. Для этого ПКР получил официальные согласия от международных федераций.

Таким образом, принятое решение важно для россиян, представляющих четыре вида спорта: легкую атлетику, плавание, пулевую стрельбу и пауэрлифтинг. Им придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях, чтобы попасть на Игры-2020.

В пресс-службе организации добавили, что ПКР активно готовит сборные команды к предстоящим летним играм. Уже утверждены планы тренировочных сборов и места заключительных тренировочных мероприятий.

7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР. В итоге россияне не поехали на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства оставил неизменным статус РУСАДА. К нему не применили санкции.

спорт

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