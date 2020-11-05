CAS планирует вынести решение по спору WADA и РУСАДА до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Спортивный арбитражный суд намерен объявить решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством до конца этого года. Об этом говорится на официальном сайте CAS.

"Хотя точно предсказать, сколько времени займет этот процесс, сложно, предполагается, что стороны будут уведомлены до конца этого года", – уточняется в сообщении. Планируется, что CAS разместит небольшую заметку, как появится точная дата.

Слушания по делу прошли 2–5 ноября. WADA в декабре прошлого года рекомендовало отстранить РФ от всех крупных международных соревнований на четыре года. Причиной стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее CAS аннулировал результаты российского биатлониста Евгения Устюгова.