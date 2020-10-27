CAS аннулировал результаты российского биатлониста Устюгова

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Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) объявила российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что были аннулированы результаты спортсмена за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Устюгова лишили командного золота в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере и награды того же достоинства и дисциплины на играх в Сочи.

"Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня", – отметил адвокат Алексей Панич.

Устюгова заподозрили в нарушении антидопинговых правил в мае 2017 года. Это произошло через три года после того, как спортсмен завершил карьеру. В его биологическом паспорте нашли превышенные показатели гемоглобина.

