В Кремле прокомментировали принятие "закона Родченкова"

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Дмитрий Песков прокомментировал принятие "закона Родченкова". Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что РФ "не устраивают" попытки США распространить трансграничные практики, используя в качестве основания борьбу с допинговыми нарушениями на спортивных мероприятиях.

Ранее сенатом США был принят законопроект, по которому лиц, имеющих отношение к допинговым схемам, будут привлекать к уголовной ответственности. Закон назван именем экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова: он выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте. Документ вступит в силу через 10 дней после его подписания президентом США.