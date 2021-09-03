Путин предложил провести в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills

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Владимир Путин предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке, особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", – сказал российский лидер ТАСС.

Он выразил уверенность, что проведение чемпионата придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе.

Ранее Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

С поручением глава государства выступил на ВЭФ в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.