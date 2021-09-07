Буцкая заявила, что у дворового спорта есть перспективы федерального масштаба

Фото: Александра Трипалина
Эксперты и олимпийские чемпионы встретились на площадке Общероссийского народного фронта для обсуждения будущего развития дворового спорта. Круглый стол был организован общероссийской общественной организацией "Совет матерей".
В дискуссии приняли участие многократные чемпионы России, Европы и мира, призеры Олимпийских игр и мастера спорта: Александр Карелин, Елена Вяльбе, Евгений Ловчев и Софья Великая.
"Сейчас понятие "спальный район" в Москве уходит в прошлое. В новых кварталах, во дворах домов, построенных по реновации, возводятся спортивные площадки, сразу строятся спортивные центры. Однако работы еще много, и она не прекращается. Пока еще есть микрорайоны, которые были построены десятилетия назад. Их спортплощадки меняются на новые, но для развития детского спорта можно использовать и уже существующие профессиональные объекты", – объяснила Буцкая.
По ее словам, последствия пандемии коронавирусной инфекции отразились и на развитии спорта, поэтому следует заняться обновлением спортивной инфраструктуры. В свою очередь, экономист и предприниматель Алексей Яшин отметил, что считает необходимым поддержать спортивные объекты со стороны государства, а также обеспечить доступность для детей спортивных объектов.
"Школьники должны успевать после уроков сходить в секцию. Именно маленькие успехи и первые победы мотивируют продолжать заниматься, а для кого-то это даже стимул для профессиональной спортивной карьеры. Секции, в свою очередь, должны быть доступны географически и материально", – считает борец, заслуженный мастер спорта СССР Александр Карелин.
Предложения будут направлены в Госдуму РФ, Совфед и федеральные органы исполнительной власти для дальнейшей работы. Представитель "Совета матерей" также уточнила, что по итогам обсуждений будут проведены инспекции дворовых площадок и проверен ход реконструкции некоторых московских стадионов.
Ранее Сергей Собянин обсудил с Буцкой развитие районов Москвы. Они осмотрели территорию будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Выхине, а также обсудили, как можно было бы улучшить инфраструктуру района Вешняки.
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