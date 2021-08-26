Сергей Собянин обсудил с Татьяной Буцкой развитие районов Москвы

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин обсудил с лидером общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяной Буцкой развитие районов Москвы.

Отмечается, что они осмотрели территорию будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Выхине. Также они обсудили, как можно было бы улучшить инфраструктуру района Вешняки, в частности, создание зеленых экранов.

"Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства", – заявил мэр.

На обсуждении Татьяна Буцкая попросила Сергея Собянина усилить зеленые насаждения, которые выполнят роль "зеленых щитов" между жилыми комплексами и Северо-Восточной хордой. Градоначальник поддержал эту идею и подчеркнул, что это важно для города.

"Давайте я это поручение дам, посмотрим, какие деревья, какой высоты, где посадить", – отметил Собянин.

Также Буцкая сообщила мэру о том, что жители Вешняков давно ждут появления в районе новых объектов для проведения досуга и физкультурно-оздоровительного комплекса. В ходе разговора мэр столицы напомнил, что для этого даже есть подходящее место.

Ранее Сергей Собянин осмотрел транспортно-пересадочный узел "Выхино" и рассказал, что следующим этапом, над которым начнется работа, является строительство станции МЦД-3.