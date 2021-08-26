Собянин рассказал о планах развития ТПУ "Выхино"

Собянин рассказал о планах развития одного из крупнейших ТПУ "Выхино"

Сергей Собянин осмотрел транспортно-пересадочный узел "Выхино" и рассказал, что следующим этапом, над которым начнется работа, является строительство станции МЦД-3.

"Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро "Выхино", которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, тоже не очень комфортная. Третье – это коммерческий объект, который сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы", – заявил мэр.

Таким образом, отметил Собянин, с 2022 года начнется строительство комфортного транспортно-пересадочного узла. Кроме того, за последние годы территория возле ТПУ была благоустроена.

"Выхинский транспортно-пересадочный – один из самых проблемных в Москве. Здесь пересадка составляла около 400 тысяч пассажиров в сутки. Вся территория была не очень комфортной: рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики. За эти годы мы многое сделали, чтобы здесь привести в порядок территорию", – рассказал Собянин.

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Мэр отметил, что была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до Котельников и, соответственно, пересадка на станции "Выхино" значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую ветку метро.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии и правительства Москвы отметили, что одной из важных задач реконструкции "Выхино" является создание дополнительных рабочих мест и формирование качественного общественного пространства для местных жителей. В рамках реконструкции планируется построить современный надземный пассажирский терминал с залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров. В нем будут турникеты, комнаты матери и ребенка, санузлы, а также другие объекты, нужные для удобства пассажиров.

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Сделать пересадку с железнодорожной станции на столичное метро можно будет в теплом контуре. Кроме того, зоны посадки и высадки людей перекроют навесами. Они станут самыми большими в Москве.

На крыше здания намерены сделать место отдыха с детскими и спортивными площадками. Еще в планах создание комфортной безбарьерной среды для пассажиров. Ко всему прочему, там построят перехватывающий паркинг на 680 машино-мест и ТЦ, частично реконструируют прилегающий участок улицы Хлобыстова. Кроме того, свободную территорию ТПУ благоустроят и озеленят.

Отмечается, что срок осуществления основных мероприятий развития ТПУ запланировано на 2025 год.