Елена Кац передала Сергею Собянину пожелания жителей районов ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац собрала пожелания жителей столичных районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево и передала их Сергею Собянину в ходе встречи мэра с активом городского отделения партии "Единая Россия".
"За последние месяцы мы провели множество опросов и встреч с жителями, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего. В основном это были вопросы благоустройства и организации досуга. Все пожелания и предложения были проанализированы и переданы сначала в префектуру ВАО, а теперь и мэру", – сказала Кац.
Она также выразила надежду на то, что все пожелания горожан будут учтены при принятии решений столичными властями.
Во время встречи депутат поинтересовалась у мэра о судьбе кинотеатра "Энтузиаст", где местные жители хотели бы видеть культурно-досуговый центр, и попросила ускорить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Вешняках. Собянин в свою очередь заверил, что даст соответствующие поручения правительству Москвы.
Ранее мэр Москвы рассказал, что в комментариях под постами о благоустройстве в соцсетях горожане сами рассказывают о неухоженных и пустующих территориях столицы и о том, как их можно обустроить. Поэтому власти взяли эти пожелания, а также комментарии экспертов и создали на их основе программу "Мой район".
Градоначальник подчеркнул, что при благоустройстве особое внимание уделяется тому, чтобы все поколения нашли чем заняться в общественном месте. Для детей должны быть яркие городки, для молодежи – скейт-площадки и воркаут-комплексы, а для старшего поколения – скверы и дорожки.
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